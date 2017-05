Catorze entitats i estaments s'uneixen per comptar persones sense sostre a Tarragona

Prop de 200 voluntaris recolliran, la nit d'aquest dijous, dades sobre les persones sense llar que hi ha repartides per la ciutat

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 17:09

El sexe, el lloc on pernocta (al ras/ sota cobert / caixer / vehicle), l'adreça exacta i si té animals. Aquestes són les dades que recolliran al voltant de 200 voluntaris per realitzar un recompte, el màxim d'exhaustiu possible, sobre les persones sense sostre que dormen per Tarragona i els barris.



Es tracta d'una iniciativa impulsada conjuntament per l’Associació Joventut i Vida, Associació Pax Mundo, Càrites Interparroquial de Tarragona, Creu Roja, ECAS, Federació d’Associacions de veïns àrea de Llevant, Federació d’Associacions veïnal de Tarragona, Federació segle XXI, Fundació Arrels, Fundació Bonanit, Fundació Formació i Treball, Càtedra d’Inclusió Social de la URV, Càtedra d’habitatge de la URV, l’Oficina de voluntariat de la URV i l’Ajuntament de Tarragona, amb la Guàrdia Urbana i Protecció Civil, l’Institut Municipal de Serveis Social i el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social.



L’objectiu del recompte és conèixer les necessitats i els perfils de les persones que dormen al carrer.



Els voluntaris que participen en aquesta acció han rebut aquesta setmana una formació per part de tècnics experts i han rebut un certificat d’assistència. El recompte d'aquest dijous començarà a les 22h, des de 7 punts diferents del municipi.

La distribució dels voluntaris serà la següent:

18 al Centre Cívic de Sant Salvador

18 al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau

25 al Centre Cívic de Torreforta

40 al Centre Sociocultural de la Part Alta

40 a la seu de l’Institut Municipal de Serveis Socials

25 al centre de Serveis Socials de Campclar.

25 a la zona de Llevant que, per la seva dispersió geogràfica, la realitzarà Creu Roja amb els seus vehicles.