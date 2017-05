Un programa de Tarragona Impulsa ajudarà a les persones en atur a trobar feina

El programa està adreçat a persones majors de 30 anys en situació d’atur i amb necessitat de reciclatge professional

Aquest mes de maig l'Ajuntament de Tarragona posarà en marxa, a través de Tarragona Impulsa, el programa Llançadora Ocupacional, que té com a objectiu acompanyar persones sense feina en el procés de cerca de treball i la seva inserció en el mercat laboral.



El programa està adreçat a persones majors de 30 anys en situació d’atur i amb necessitat de reciclatge professional. Durant 100 hores, distribuïdes en cinc setmanes, els 60 participants prendran part en sessions grupals sobre eines i canals de cerca de feina, sessions individuals de seguiment i orientació laboral i accions d’intermediació laboral amb empreses de diferents sectors, entre d’altres. El programa es desenvoluparà en tres edicions, al maig, al juny i al setembre.



El conseller d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Francesc Roca, ha remarcat que el programa és una oportunitat perquè «els participants s'autoavaluïn i pensin en quins són els seus punts forts i les seves debilitats que afecten la seva inserció al mercat de treball. El programa ha de servir per modelar aquestes impressions, millorar l'autoestima i establir un pla per aconseguir la inserció laboral».



Les persones interessades a participar en aquest programa ja es poden inscriure a les instal·lacions de Tarragona Impulsa a la Tabacalera (horari: de dilluns a dijous de 8 a 20 h i divendres de 8 a 15 h). Per a més informació es pot trucar al telèfon 977 243 609 (Extensió 7269) o consultar el web de Tarragona Impulsa. El programa és gratuït per als participants gràcies al cofinançament de l'Ajuntament de Tarragona i la subvenció pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.