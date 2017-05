Turistes japoneses coneixen la tradició del vermut a Tarragona

Feel Vermut i la Nova Taverna han presentat la tradició a un grup de 30 turistes

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 16:50

El vermut és una de les begudes estrella de les comarques tarragonines, i aquest dimarts, un grup de 30 turistes japonesos, l'han pogut conèixer a Tarragona. L'organització del Feel Vermut 2017, en col·laboració amb la Nova Taverna de Tarragona, han presentat aquesta tradició als turistes, que han acollit les explicacions amb molta simpatia i mostres d'agraïment per l'atenció rebuda. «Ens resulta divertit aquest costum de l'aperitiu, al Japó no tenim res semblant», afirmava en anglès Miho, la guia que acompanya el grup al llarg del seu itinerari per Espanya. «Pel que fa al vermut com a beguda, se'ns fa una mica estrany, una mica fort amb aquest toc a herbes», ha afegit. El grup ha arribat a Tarragona des de Granada, i el seu pròxim destí és Barcelona.



Tant Xavier Romeu, portaveu del Feel Vermut, com Àngels Muñoz, propietària de la Nova Taverna, han subratllat l'esforç perquè aquests ciutadans japonesos, alguns d'ells directius d’empreses importants, comprenguin el sentit d'aquest costum com a acte social a l'aire lliure. «No es tracta de beure perquè sí, sinó d'estar amb els amics, la família, i gaudir del sol amb un somriure i bon ambient».



La presentació d'aquest dimarts es repetirà al juny i setembre. La Nova Taverna, gràcies a un acord amb un operador turístic, acull grups d'entre 20 i 30 turistes japonesos tres vegades per setmana, des d'abril fins al final de l'estiu. A més del vermut, el restaurant els ofereix una petita mostra de la gastronomia local amb un menú d'amanida verda, fideuà i pastís casolà.