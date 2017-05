Tarragona commemora el cinquè centenari de l'arquebisbe Antonio Agustí

S'han rogramats actes públics i gratuïts durant els mesos de maig i juny

EFE

Actualitzada 02/05/2017 a les 14:34

Tarragona commemora el cinquè centenari del naixement de l'arquebisbe Antonio Agustí amb diversos actes que se celebraran en els mesos de maig i juny, ha informat avui l'Arquebisbat.



Aquest any es commemora el cinquè centenari del naixement de l'eclesiàstic i humanista Antonio Agustí (Saragossa, 26 de febrer de 1517-Tarragona, 31 de maig de 1586), que va ser arquebisbe de Tarragona des de 1577 fins a la seva mort.



Amb el títol d'Antoni Agustí 500 anys. El Renaixement a Tarragona, s'ha programat un cicle de conferències, exposicions i visites culturals per redescobrir i acostar la figura de l'arquebisbe renaixentista al gran públic.



Tots els actes seran públics, gratuïts i oberts a tot el món, excepte les visites culturals que requereixen inscripció prèvia.



El cicle s'inaugura aquest dimarts, a les 19:00 hores, en el Seminari, amb la conferència Els diferents homes anomenats Antoni Agustí: de jove erasmista al gat vell obedient al poder de Roma, a càrrec del Joan Alcina, especialista en cultura clàssica i humanisme.



En total, s'han programat set conferències, tres sortides culturals i tres exposicions centrades en la figura d'aquest arquebisbe, clau en món cultural i polític del Renaixement a Catalunya.



El cicle proposa l'anàlisi del seu paper en la diplomàcia pontifícia, el repàs als seus anys com arquebisbe de Tarragona i les seves aportacions a disciplines com la numismàtica, la bibliofília o les antiguitats.



L'organització dels actes va a càrrec de la biblioteca pública de Tarragona, el Seminari, l'hemeroteca municipal, la Reial Societat Arqueològica Tarragonina i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.