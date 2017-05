Primer dia de vaga dels treballadors de BIC Graphic contra els acomiadaments

Exigeixen que l'empresa retiri l'ERO que deixarà sense feina 136 treballadors de la seva planta a Tarragona

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 10:57

Els treballadors de BIC Graphic han secundat, aquest dimarts 2 de maig, la primera jornada de vaga contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de l'empresa, amb el qual s'acomiadaran 136 persones de la seva planta a Tarragona -el 36% de la plantilla-. Les jornades de vaga se seguiran els propers 4, 10 i 17 de maig, tal i com va informar el comitè d'empresa.



Amb aquestes jornades de vagues els treballadors exigeixen a l'empresa que retiri l'ERO i que accepti negociar un pla de viabilitat de la companyia que contempli mesures no traumàtiques, segons va informar CCOO en un comunicat. Per la seva banda BIC Graphic, societat del Grup Bic dedicada a la comercialització i impressió de productes promocionals, argumenta causes productives, organitzatives i econòmiques per portar a terme l'ERO.