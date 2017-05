Les butaques del Teatre Metropol, en mal estat

Pau Ricomà, portaveu d'ERC al consistori, demanarà al regidor de Cultura una actuació «immediata» per arreglar-ho

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 20:37

El pati de butaques del teatre Metropol presenta nombroses localitats en mal estat. Molts dels recobriments s’han anat foradant amb el pas del temps, deixant a la vista la part interior. És una situació sobradament coneguda pels habituals del teatre, que ara denúncia Pau Ricomà, el líder d’Esquerra Republicana al consistori, qui demanarà al responsable de Cultura, Josep Maria Prats, una actuació «immediata» per arreglar-ho.



«L’estat de les butaques defineix molt gràficament el desinterès que hi ha per la Cultura a la ciutat. No se li ha donat una importància estratègica. Ballesteros mai ha volgut entendre que és un element de transformació i de canvi», apunta el republicà, qui recalca la necessitat de posar en marxa un Pla Estratègic Cultural i dotar l’àrea d’un pressupost adequat per acabar amb deficiències com aquesta del Metropol.