La URV i l'Associació Jove Gitana s'uneixen per afavorir l'accés de gitanos a la universitat

Es donarà suport als joves amb capacitats per estudiar a la universitat i es formaran els pares perquè no treguin els fills de l'escola

Actualitzada 02/05/2017 a les 17:43

Amb la finalitat d'evitar que joves de la comunitat gitana deixin d'estudiar quan superen l'ensenyament obligatori, com passa amb la majoria, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Associació Jove Gitana de Tarragona (AJGT) han signat un conveni per afavorir l'accés dels joves d'aquesta ètnia als estudis universitaris. El programa inclou suport als joves amb capacitats per iniciar estudis universitaris i s'atendrà, amb informació i formació, a pares i, sobretot, mares perquè, entre altres, no treguin als seus fills i filles de l'escola en etapes clau com els primers cursos d'ESO. L'AJGT busca aliances per dur terme actuacions que permetin fer «un salt qualitatiu en la vida dels joves gitanos i gitanes», com ha destacat el president de l'entitat, Miguel Buñales.



La signatura del conveni ha anat a càrrec del rector de la URV, Josep Anton Ferré, i del president de l'AJGT, Miguel Buñales. «La sensibilització als nois i noies gitanos i als seus familiars de la necessitat d'estudiar com a única via per entrar a un mercat laboral tant exigent és la nostra prioritat. L'obtenció de l'ESO com a punt de partida i l'especialització en un sector, a través de la formació professional o dels estudis universitaris, és el que ens marquem com a objectiu», ha remarcat Buñales.