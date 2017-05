La Banda Juvenil Unió Musical celebra 20 anys amb un concert dedicat als musicals

Els músics de la banda expliquen els detalls del concert en un vídeo

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 10:38

Vint anys és un número rodó a celebrar i la Banda Juvenil Unió Musical de Tarragona ho vol fer amb un concert molt especial. El grup es prepara per entonar cançons dels musicals més representatius de l’escena catalana i de Broadway amb el concert ‘Musicals amb Albert Guinovart i la Banda Juvenil’, que tindrà lloc el 28 de maig a les 18.30h al Teatre Tarragona. Els membres de la banda n’expliquen tots els detalls en un vídeo en què es mostren molt il·lusionats amb aquest concert en motiu del 20è aniversari.







En aquest concert dedicat als musicals la Banda Juvenil Unió Musical estarà acompanyada a l’escenari pel compositor i intèrpret Albert Guinovart com a pianista solista. També hi participaran la cantant Elena Ribera, la Coral Rossinyols de Tarragona, El Taller, grup de dansa i la companyia (H)istriònis Teatre.