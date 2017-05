L'Ajuntament signarà el conveni de patrocini amb Loterías y Apuestas del Estado pels Jocs el proper divendres

El contracte es firmarà per un valor de 2 milions d’euros

Tarragona 2018 signarà, el proper divendres 12 de maig, el contracte de patrocini amb la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado per un valor de 2 milions d’euros. D'aquesta manera es ratificarà l'anunci que va fer el passat 29 de març el president del Consejo Superior de Deporte, José Ramón Lete.



El mateix dia l’Intergrup d’Esports del Parlament Europeu visitarà les obres de l’Anella Mediterrània de Tarragona 2018. La delegació, formada per 6 eurodiputats, estarà encapçalada per Santiago Fisas, president de l’Intergrup, ex-secretari d'Estat per l'Esport i ex-vicepresident del Comitè Olímpic Espanyol. La visita s'emmarca en les negociacions per la tramitació d'una esmena al pressupost comunitari per incloure una partida específica per als Jocs Mediterranis.