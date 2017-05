«És important menjar bé cada dia, no només abans d'una competició important»

Astrid Barqué impartirà la xerrada ‘Alimentació esportiva: bàsic per rendir més’ el dijous 4 de maig, a les 19.30h, a la Casa Joan Miret de Tarragona

Actualitzada 01/05/2017 a les 22:28

— En què consistirà la xerrada que oferirà a Tarragona?

— Explicarem les bases de com alimentar-se correctament perquè un esportista pugui rendir més i també gaudir més del seu esport, sense oblidar el vessant de la salut.



— Parlem d’esport professional o aficionat?

— El que explico es pot aplicar a tots dos vessants, perquè l’única manera perquè el cos rendeixi més és estant sa, i això serveix igual per a una persona que vol treure el màxim rendiment com per a una altra que senzillament vol estar sana fent esport.



— Quina és la clau d’una bona alimentació per a un esportista?

— Primer, tenir en compte que els miracles no existeixen, i que cal ser constant, per tant, recordem la importància de menjar bé cada dia, no només en períodes previs a alguna competició important. I després, vigilar molt la procedència i l’elaboració dels aliments per tal de facilitar les nostres digestions. La digestió té molt a veure amb el rendiment.



— En aquesta alimentació considera vàlida la introducció de suplements esportius?

— Considero que només cal suplementar-se quan realment hi ha una mancança. En principi si ens alimentem correctament no tenim per què suplementar-nos.



— Aquests suplements esportius són innocus per al nostre organisme, o cal evitar-los?

— Crec que és millor no consumir-ne, de totes maneres, si puntualment es necessiten, doncs endavant, perquè tots podem tenir períodes on no ens vagin bé les coses o no puguem fer-ho tan bé com voldríem. Però sempre que puguem evitar-los, fem-ho. No són innocus, ni molt menys.



— Hi ha alternatives naturals a aquests suplements?

— Més que per als suplements, n’hi ha per als aliments processats que són uns complements. Quan parlem de batuts proteics de recuperació, barretes energètiques, begudes isotòniques... tots aquests complements alimentaris que no són la base de l’alimentació, però que sí que la complementen en moments de desgast físic, i per a tots ells hi ha l’opció casolana i més natural que la processada, que ha passat per una indústria.



— Quins aliments són bàsics abans i després de fer esport?

— Abans són bàsics tots aquells aliments que ens aporten energia, sobretot els carbohidrats d’absorció lenta, tot allò que deriva dels cereals o les fècules. I per després és bàsica una ingesta proteica, perquè la proteïna és el nutrient que ajuda a reconstruir tota la part de teixits corporals que han estat malmesos durant la pràctica esportiva.



— Això val també per als nens?

— Sí, i tant. I per això és important aprendre el vessant més naturista, i així no haver de començar a donar en excés processats als nens, sobretot perquè molts d’aquests processats, especialment quan parlem de begudes isotòniques, aporten una quantitat de sucre molt alta, perquè el que volen és vendre, busquen que el producte estigui bo i per això l’han d’ensucrar. Nosaltres en el cas casolà l’endolcim amb fruita, però la fruita té un problema, i és que es conserva molt malament, per això és bo fer-ho a casa; la indústria no pot treballar amb endolçants naturals.



— La dona esportista té necessitats específiques?

— Clar, és que les dones som biològicament diferents dels homes, per tant aquestes diferències, com per exemple el cicle menstrual o períodes de la vida com un embaràs o una menopausa tenen necessitats diferents que un home que no passa per aquests canvis hormonals.



— Hi ha qui s’apunta a la pràctica esportiva de gran, sense haver estat esportista abans. Els caldria preparar el cos alimentant-lo d’alguna manera?

— Tothom s’ha de preparar el cos. Encara que hagi fet esport amb anterioritat o que porti tota la vida fent-ne. Si nosaltres li donem més desgast al cos, necessitem una ingesta adequada per aquell desgast, sigui quina sigui la nostra condició. Òbviament, si la teva etapa de vida és més fràgil o el teu gènere té diferències, ho has d’adequar a aquestes condicions, però tothom ha de vigilar l’alimentació, és un bàsic.