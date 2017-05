Continua la fuita d'aigües residuals a la Savinosa

La fuita es va produir just a sota d’un dels cartells informatius que reconeixen la Savinosa com una platja de bandera blava

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 22:26

Quinze dies després que es produís una fuita d’aigües fecals a la platja de la Savinosa de Tarragona el problema encara no s’ha solucionat. Aquest és l’aspecte que presentava ahir la platja de la Savinosa, on es pot veure encara un petit toll d’aigües residuals al mateix lloc on es va produir l’escapament el 16 d'abril passat. La fuita es va produir just a sota d’un dels cartells informatius que reconeixen la Savinosa com una platja de bandera blava. Aquesta distinció, atorgada per la Fundació Europea d’Educació Ambiental, reconeix les platges i ports que compleixen unes condicions de respecte al medi ambient. Els banyistes que hi van fer cap a aquesta platja tarragonina van denunciar la forta pudor a la zona. La forta olor va crear ja aleshores malestar, ja que, tot i no ser una gran fuita, la pudor es deixava notar en una àmplia zona de la platja.