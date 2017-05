UGT i CCOO: «L'estat del benestar ens ha fallat quan més el necessitàvem»

Els treballadors de BIC Graphic i els estibadors han cobrat un especial protagonisme en una jornada en què s'han reivindicat els drets dels treballadors

La Rambla Nova de Tarragona ha tornat a ser l’eix de les reivindicacions dels sindicats UGT i CCOO en la Diada del Primer de Maig. Els treballadors de BIC Graphic i els estibadors han cobrat un especial protagonisme en una jornada en què s'han fet proclames en contra de la reforma laboral i la retallada de les pensions, i s'ha reivindicat un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, posar fi a la precarietat, establir canvis davant la introducció de nova tecnologia en el sistema productiu, la posada en marxa d’un pla específic per a la indústria i el rebuig de la llei mordassa.



La persona que ha obert la marxa i que megàfon en mà no ha deixat de pronunciar frases en favor de la classe treballadora i en contra de la situació laboral actual, ha posat en el punt de mira l’alt nivell de corrupció que hi ha a l’Estat i ha afirmat que «hi ha una classe que s’en du el diner a Suïssa i a Panamà a costa dels treballadors». La pancarta que ha dominat la manifestació i que compatien UGT i CCOO deia: «Defensem l’ocupació, els salaris i les pensions».



El d’aquest dilluns 1 de maig ha estat el debut de Vicente Moya en un Primer de Maig com a secretari general de Comissions Obreres, càrrec que ocupa des de fa un mes, qui ha recordat els orígens d’aquesta celebració i ha reclamat solidaritat «amb la gent que fuig de la guerra i de la fam».



Per la seva banda, el secretari general d’UGT, Joan Llort, s'ha referit en la seva intervenció a la necessitat de tornar «una ocupació estable i salaris dignes, en una situació que ha canviat a novell polític econòmic i social». «Cada dia som més pobres», ha dit des d’una tarima instal·lada a prop del Balcó del Mediterrani. Llort no ha dubtat a dir que «l’estat del benestar ens ha fallat quan més el necessitàvem» i que «UGT i CCOO passem de les trinxeres al contraatac per acabar amb les polítiques d’austeritat i hem de seguir amb les mobilitzacions».



Vicente Moya ha recordat que «a Tarragona, la tassa d’atur és la més alta de Catalunya» i ha afirmat que «ens hem de posar a l’ofensiva per fer retrocedir les retalles i, a més, exigir treball de qualitat». «Per molt que diguin –ha afegit–, les coses no van bé, la majoria dels nous llocs de treball són en precari mentre els líders de les empreses de l’IBEX cada cop guanyen més».



Els dirigents dels dos sindicats han donat el seu suport a diversos col·lectius de treballadors com els de BIC Graphic, els del sector de la geriatria, de l’Hospital Sant Joan de Reus, dels estibadors o de les cambreres de pis.