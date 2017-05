Pedro Sánchez defensa l'autogovern de Catalunya i un PSOE d'esquerra

El candidat diu que «si aquest partit no es reconstrueix, l’esquerra no governarà a Espanya»

Actualitzada 01/05/2017 a les 21:22

El candidat a la secretaria general del PSOE, Pedro Sánchez, ha omplert aquest dilluns el Centre Cívic de Bonavista, on els militants del PSC favorables a les seves tesis, encapçalats pel diputat al Parlament Carles Castillo i la regidora a l’Ajuntament de Tarragona Ivana Martínez, li han mostrat tot el seu suport. Sánchez, que representa l’ala més esquerrana del PSOE, es presenta a les primàries després de ser defenestrat per l’aparell del partit, el qual dóna suport, en aquesta carrera pel control del PSOE, a Patxi López i a Susana Díaz. Les primàries se celebraran el 21 de maig.



Cap cadira buida i gent de peu als passadissos han donat la benvinguda a Sánchez, qui ha afirmat, amb contundència, que «si aquest partit no es reconstrueix, l’esquerra no governarà a Espanya». L’exsecretari general ha estat rebut per la regidora Ivana Martínez, qui ha recordat que «ens trobem en un barri obrer, fet per emigrants arribats d’Extremadura i Andalusia». Martínez s'ha referit al «projecte il·lusionador» que representa Sánchez.



Per la seva banda, Carles Castillo ha assegurat que «les bases del partit t’estan fent secretari general». També ha confessat que «jo no et vaig votar en les primeres primàries, però un mes d’octubre tot va canviar per què vas demostrar que ets coherent i que vas tenir la valentia d’enfrontar-te als poders d’aquest país». Castillo ha iniciat la seva intervenció dient que «aquí al costat tenim la Fira d’Abril, perquè estimem Andalusia i aquí hi ha que són bons catalans perquè són bons andalusos».



Donar veu als militants, pujar les pensions, fer una política d’esquerres i lluitar contra la corrupció han estat alguns dels fils conductors de la intervenció de Pedro Sánchez. El candidat ha demanat «la dimissió de Rajoy, perquè cal que no arrossegui a Espanya en la seva caiguda».



Pel que fa a les relacions de Catalunya amb Espanya, Sánchez, qui s'ha mostrat del tot empàtic amb el PSC, ha remarcat que «defensem l’autogovern i una reforma de la Constitució: Catalunya és una nació i Espanya una nació de nacions». A més, no ha dubtat a dir que «volem un PSOE d’esquerres» i ha assegurat, en clara crítica als barons, que «les velles solucions no serveixen i no podem quedar-nos ancorats en el segle XX». «Si guanyo, l’endemà reconstruirem el partit amb els vots de la base», ha dit.