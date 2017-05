L'esquerra anticapitalista reclama la necessitat de convocar una nova vaga general

La mobilització d'aquest 1 de Maig ha congregat a més de 400 persones

J.A. Torreblanca

Actualitzada 01/05/2017 a les 22:18

L’esquerra anticapitalista s'ha manifsetat aquest dilluns 1 de Maig a les set de la tarda a Tarragona, amb una mobilització que ha congregat a més de 400 persones en el seu recorregut entre la Imperial Tarraco i la plaça de la Font. La CUP, cercles de Podem, la CGT, Co.bas i la PAH entre moltes altres organitzacions, han reclamat la necessitat de plantejar una nova vaga general i augmentar la lluita al carrer. «La vaga és el principal instrument de la classe treballadora per aconseguir millores. L’única manera amb la qual es pot negociar», ha apuntat Josep Maria Martorell, portaveu de la plataforma Anticapitalista 1 de maig, qui s'ha mostrat molt crític amb el paper dels sindicats majoritaris, assegurant que «es reivindiquen i fan un discurs com a sindicats de classe, però alhora de la veritat no paren de signar renúncies». Martorell ha exposat que més que reformes, les entitats convocants de la manifestació de la tarda buscaven «fer un pas per a un canvi social de veritat».