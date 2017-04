Prop de 5000 bicicletes prenen Tarragona

La Bicicletada Popular ha celebrat la 27ª edició

Actualitzada 30/04/2017 a les 13:31

A les deu del matí, puntualment, l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Bellesteros ha donat el tret de sortida de la 27ª edició de la Bicicletada Popular. Des de gairebé mitja hora abans de l’inici, les bicicletes de tot tipus han anat ocupant l’Avinguda Vidal i Barraquer, a la zona de davant la Tabacalera, des don han sortit els prop de 5000 ciclistes de totes les edats.



Una hora més tard, cap a les onze del matí, l’avinguda Vidal i Barraquer tornava a lluir plena de ciclistes que, mica en mica, anaven arribant un cop completat el recorregut d’uns 17 quilòmetres. A mesura que han anat arribant, tots els participants han rebut com a obsequi la samarreta commemorativa d’aquesta 27ª edició i un esmorzar consistent en una peça de fruita i una beguda tonificant.



Mentre els prop de 5000 ciclistes descansaven, agafaven forces i es fotografiaven per recordar-ho, davant del Magatzem M2 de la Tabacalera s’han sortejat diversos obsequis dels patrocinadors. Enguany, a més, s’ha iniciat una campanya de recollida de les rodetes per a les bicicletes dels més petits per part del Club dels Tarraconins, que les repartiran entre associacions i agrupacions per tal que puguin arribar a aquells que les necessitin.



Tot plegat, enmig d’una jornada festiva i molt familiar que el temps ha respectat, malgrat les quatre gotes que han caigut a primera hora del matí. En total, més de 5000 participants han permès incrementar la participació respecte l’edició anterior, que es va disputar el mes d’octubre passat.



La Bicicletada Popular de Tarragona està organitzada pel Patronat Municipal d’Esports amb la col·laboració del Club Ciclista Campo Claro. A més, compta amb el suport i patrocini d’entitats com el Port de Tarragona i empreses com Repsol, SB Hotels i Ocine, que permetia l’entrada gratuïta al cinema de Les Gavarres per aquells que presentessin el dorsal de la Bicicletada.