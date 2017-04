Els sindicats ompliran Tarragona l'1 de maig

Una manifestació unitària reclama ocupació estable i salaris justos

Redacció

ACN

Actualitzada 30/04/2017 a les 20:02

El dia 1 de maig, dia del treballador, Tarragona acollirà una gran manifestació organitzada conjuntament per CCOO i UGT. Es tracta d’una jornada unitària que té previst ocupar els carrers de les quatre capitals de província catalanes. La manifestació tarragonina començarà a les 12 del migdia a la Plaça Imperial Tarraco i recorrerà tota la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani.



Aquestes manifestacions unitàries organitzades pels dos sindicats majoritaris van destinades a reclamar més ocupació –i més ocupació estable- i uns salaris més justos. Tant UGT com CCOO subratllen que el creixement econòmic «ha d’arribar a tothom» i, per això, segons reclamen, «cal crear ocupació estable i de qualitat, millorar els salaris i reforçar les xarxes de protecció social».



Aquesta no serà la única manifestació que Tarragona acollirà en motiu del dia del treballador. A la mateixa ciutat, a partir de les set de la tarda i també a la Imperial Tarraco, la CUP tarragonina i la Plataforma Anticapitalista 1 de Maig han organitzat una concentració. Els reclams del partit cupaire, responent a la seva ideologia de passar a l’acció, reclama un camí «cap a la vaga general» com a protesta contra les polítiques i la situació laboral a Catalunya.