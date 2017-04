Una maleta perduda obliga a acordonar l'estació d'autobusos

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana hi han actuat

Redacció

Actualitzada 29/04/2017 a les 17:37

Prop de les quatre de la tarda d’aquest dissabte, el vigilant de seguretat de l’estació d’autobusos de Tarragona ha trobat una maleta sospitosa. Després d’un temps d’espera i de buscar-ne el propietari sense èxit, s’ha decidit per avisar els Mossos d’Esquadra, que han acordonat l’estació com a mesura preventiva.



En un cordó organitzat conjuntament amb la Guàrdia Urbana local, els Mossos han investigat la maleta abandonada. L’actuació dels artificiers ha constatat que a la maleta només hi havia objectes personals, pel que no es tractava d’una alerta real. Des de poc després de les cinc de la tarda, la circulació per l’estació, tant d’autobusos com de passatgers, s’ha restablert.