La Feria de Abril trasllada Bonavista a Andalusia

El barri tarragoní acull, fins dilluns, la popular festivitat andalusa

Actualitzada 29/04/2017 a les 20:34

Palmes, guitarres, vestits de flamenca, ‘pescaíto frito’ i banderes andaluses s’apoderen de la carpa habilitada al pàrquing del Mercadet de Bonavista. Un any més, aquesta zona del barri tarragoní es converteix en un portal que transporta els assistents a Andalusia amb la celebració de la Feria de Abril. Des d’aquest divendres i fins el proper dilluns 1 de maig, la popular festivitat andalusa reuneix a milers d’andalusos tarragonins i de tot tipus de veïns que volen gaudir del folklore andalús.



En motiu del Dia Internacional de la Dansa que es celebra aquest dissabte, la carpa ha estat escenari de diferents mostres de flamenc, tant d’escoles de dansa com actuacions com la de la ‘cantaora’ Rocío Bueno, vinguda des de Còrdova amb l’acompanyament a la guitarra d’Antonio Perea. Fins les dues de la matinada, l’escenari de la carpa acull un sense fi de mostres del folklore andalús.



Més enllà de la carpa, els firaires i petites atraccions també són l’atractiu per als assistents, juntament amb les parades de menjar regional. Precisament, el Gremi d’Atraccions Firaires de Catalunya juga un paper important en la organització, en la que col·labora amb la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia; l’Associació de Veïns de Bonavista i la Nova Unió de Comerciants de Bonavista. L’Ajuntament de Tarragona, amb la gestió d’Espimsa, és l’encarregada d’organitzar la Feria de Abril.