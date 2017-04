L'espectacular equip Bravo 3 meravella Tarragona

Un miler de persones han gaudit de l’exhibició aèria dels pilots Repsol

Actualitzada 29/04/2017 a les 14:00

El Balcó del Mediterrani, al capdamunt de la Rambla Nova, s’ha omplert de prop d’un miler de tarragonins que no s’han volgut perdre l’exhibició aèria dels pilots de Repsol aquest dissabte al migdia. L’equip Bravo 3, format per Juan Velarde i Cástor Fantoba, han ofert les seves piruetes i acrobàcies des de les seves avionetes sobrevolant la platja del miracle durant prop de mitja hora de vol ininterromput.



No només el Balcó s’ha omplert de públic, que ha quedat completament impressionat per les vertiginoses combinacions i moviments de les aeronaus, sinó que altres punts elevats de la ciutat, amb vistes a la platja tarragonina, s’han omplert d’espectadors. L’exhibició, visible des de tota la façana marítima de la ciutat, també ha estat seguida per una dotzena d’embarcacions repartides per l’aigua que banya la platja del miracle.



Aquesta exhibició aèria de Repsol és la gran presentació que, un any més, realitza la Bicicletada Popular, que omplirà els carrers de Tarragona aquest diumenge 30 d’abril. De fet, durant l’exhibició encara hi havia temps per inscriure’s en la parada que l’organització de la Bicicletada tenia habilitada al Balcó del Mediterrani.