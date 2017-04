Èxit del congrés que uneix esport i empresa

El Palau de Congressos de Tarragona ha acollit el congrés Sport Business Symposium

Actualitzada 29/04/2017 a les 18:57

Aquest dissabte al migdia al Palau de Congressos de Tarragona s’ha celebrat l’acte de clausura de la vuitena edició del Sport Business Symposium, que divendres es va inaugurar al mateix indret. Es tracte d’un congrés de referència a Espanya en el que es posa sobre la taula tot l’entorn empresarial que rodeja el món de l’esport. Durant un dia i mig, un format diferencial, un total de 316 inscrits han assistit a un gran nombre de xerrades i ponències a càrrec d’un total de 26 ponents.



Vicente Javaloyes, membre de l’organització del congrés, s’ha mostrat molt satisfet de com s’ha desenvolupat la jornada, fent una «valoració molt positiva, estem contents perquè ha estat un dia i mig de comunicació acadèmica i professional» entorn al concepte del business esportiu . Segons Javaloyes, assistents de 26 províncies espanyoles i de 4 països d’arreu del món han gaudit d’un «entorn especial i un marc incomparable com és el Palau de Congressos».



Dels noms d’alguns dels ponents en destacaven els medallistes olímpics Jou Llorente (plata en bàsquet a Los Ángeles ’84) i Tania Lamarca (or en gimnàstica olímpica a Atlanta ’96), o el reputat economista Leopoldo Abadía, encarregat de la ponència de clausura. A més, també hi ha acudit la consellera d’esports de l’Ajuntament de Tarragona, María Elisa Vedrina.



En la vuitena edició, el congrés ha comptat amb la novetat d’una aplicació que permetia accedir a tota la informació i interactuar als assistents. De cara a l’any vinent, tal com destaca Javaloyes, «volem potenciar aquesta eina ja que permet millorar la comunicació i oferir una connexió diferent amb el congrés», a més de poder realitzar diversos actes i incloure més novetats en motiu dels Jocs del Mediterrani del 2018.



El propi Vicente Javaloyes ha explicat que el contracte signat amb Marbel Negueruela era per dos anys però que, després de la sobtada mort de la que va ser consellera d’esports, s’ha de renegociar algun dels punts del contracte. Precisament, Negueruela va ser protagonista en l’inauguració del Sport Business Symposium, en la que es va recordar la seva figura.