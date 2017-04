Un autobús amb 30 passatgers es queda encallat en un pas inferior de la N-240 a Tarragona

El vehicle va necessitar l'assistència dels Bombers, que van poder desencallar el vehicle desinflant-li les rodes

Actualitzada 28/04/2017 a les 12:24

Un autobús amb una trentena de passatgers a bord es va quedar encallat, ahir dijous prop de les 21.30h, en un pas inferior de la N-240 a Tarragona, el qual serveix per fer un canvi de sentit i es troba una mica abans de l'enllaç amb l'AP-7. El vehicle es va quedar travat al pas inferior a causa de l'alçada i va haver de necessitar l'assistència de Bombers per sortir-ne.



Una dotació de Bombers es va dirigir fins l'indret per de socorrer el vehicle. Els efectius van haver de desinflar les rodes de l'autobus per tal de fer marxa enrere i poder sortir del pas inferior. El vehicle va estar prop d'una hora encallat fins que va poder continuar la seva marxa.