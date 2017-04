S'ampliarà l'Escola i Conservatori de Música en un edifici annex del carrer Cavallers

El ple aprova una modificació de crèdit dels comptes de 2017, amb un increment pressupostari

La Diputació de Tarragona ampliarà la seva Escola i Conservatori de Música a la capital del Tarragonès en un edifici situat al costat mateix de l'actual seu del carrer Cavallers. D'aquesta manera, el centre disposarà de nous espais més còmodes i adients per fer front a la demanda d'aquests estudis a la ciutat, una millora que recentment també s'ha dut a terme als centres d'ensenyaments musicals de la Diputació a Tortosa i a Reus. Es tracta d'una de les inversions destacades al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre que la institució emprendrà enguany fruit de la modificació de crèdit del pressupost de la Corporació supramunicipal per a 2017, aprovada aquest divendres en el ple ordinari del mes d'abril i que dóna llum verd a un increment pressupostari de 8.987.002,25 euros.



Les noves dependències de l'Escola i Conservatori de Música a Tarragona, amb 1.000 metres quadrats disponibles i una inversió inicial de 475.000 euros, donaran resposta a les necessitats plantejades per aquest centre d'ensenyament. Altres inversions destacades amb incidència arreu de la demarcació són la prevenció d'incendis forestals (70.000 euros), la lluita contra la pobresa energètica a través de Creu Roja (50.000 euros), tractaments contra la mosca negra (100.000 euros), ajuts a ajuntaments per transició energètica (100.000 euros), o la col·laboració amb la Fundació la Marató de TV3 (33.334 euros). Pel que fa a l'apartat cultural, s'aporten 100.000 euros al catàleg de programacions culturals per als ajuntaments, es dóna suport al Festival Trapezi de Reus (30.000 euros), es faran millores a la Via Verda al Baix Ebre i a la Terra Alta (30.000 euros), s'inverteix en la recuperació de l'orgue de l'església de Sant Joan de Valls (100.000 euros), es contribueix a l'esport base del conjunt de les comarques (100.000 euros), i s'inverteix en les seus que acolliran els Jocs del Mediterrani (350.000 euros), entre moltes altres actuacions d'índole diversa.



El plenari ha aprovat, així mateix, una modificació de crèdit dels comptes del Patronat de Turisme de la Diputació, amb un increment pressupostari de 556.403,85 euros que permetrà intensificar les accions promocionals destinades a difondre arreu la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.