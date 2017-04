Pedro Sánchez serà a Bonavista per presentar la seva candidatura al PSOE

L'1 de Maig, el candidat a la secretaria general del partit, ha convocat un acte públic al centre cívic del barri

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 11:11

Pedro Sánchez, un dels candidats a ocupar la secretaria general del PSOE dins el procés de primàries que viu el partit socialista, estarà a Tarragona el pròxim 1 de maig per a presentar les seves propostes pel futur de la formació.



Sánchez ha convocat un acte públic i obert al centre cívic de Bonavista, a partir de les 18.30 h i en el qual el candidat estarà acompanyat per la regidora tarragonina Ivana Martínez, per la diputada vallenca Rosa Maria Ibarra i pel també diputat i exregidor de l'ajuntament de Tarragona, Carles Castillo.



Per a donar suport a la candidatura de Sánchez davant les altres dues que es presenten, la de l'ex lehendakari Patxi López i la de la presidenta andalusa, Susana Díaz, a escala local s'ha constituït la plataforma Tarragona amb Pedro. El lema de campanya que defensa el que ja va ser màxim responsable del PSOE és 'Sí es sí'.