Merino entrega obsequis als guanyadors del concurs de dibuix pel 50è aniversari del Joan XXIII

El Nàstic i el centre hospitalari s’uneixen per celebrar el primer partit en categoria professional entre Nàstic i CF Reus i el 50è aniversari del Joan XXIII

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 15:14

L’entrenador del Nàstic, Juan Merino, ha entregat obsequis als infants guanyadors del concurs de dibuix del 50è aniversari de l’Hospital Universitari Joan XIII aquest divendres al matí. Aquests dibuixos han estat realitzats per nens i nenes que van estar ingressats al centre sanitari. Acompanyat pel president del Nàstic, Josep Maria Andreu, Merino ha entregat els premis als guanyadors dels mesos de març i abril, l'Hugo Belamonte, el Marc Rillo i la Mireia, coincidint amb la promoció del derbi entre el Nàstic i el Reus el proper dilluns 1 de maig.



La Rambla Nova està acollint, des de les 10.30h, un gran nombre d’actes relacionats amb el derbi. En son alguns d’ells la signatura d’autògrafs dels jugadors, els partits al futbolí humà o els inflables. La jornada matinal ha estat dintre del projecte 'Junts Barris BBVA CX', on s’han rebut la visita de diferents col·legis. Els actes protocol·laris s’han concentrat entre les 13 i 14.30 h. A la tarda es duran a terme accions per als aficionats, obrint totes les activitats al públic en general. A banda del futbolí humà, la jornada compta amb dos inflables més amb un circuit amb mini-porteries.