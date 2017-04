El Sopar Benèfic del Telèfon de l'Amistat es farà el 6 de maig al Moll de Costa

Aquest servei, destinat a gent que necessita parlar i ser escoltada, es va inaugurar el 1978

Actualitzada 27/04/2017 a les 21:00

L’Associació Amics de Loreto i els Pares Rogacionistes han convocat una nova edició, la vint-i-unena, del Sopar Benèfic que s’organitza per recaptar fons destinats al Telèfon de l’Amistat, creat l’any 1978, dos anys després de la fundació de l’associació, que va tenir en Josep Maria Tarrasa el seu primer president. Aquesta és una eina que es posa a disposició d’aquelles persones que, per motius diversos, necessiten posar-se en contacte amb algú per rebre un consell o algun tipus d’ajuda, o, simplement, que l’escolti.



El Sopar Benèfic d’enguany ja té data. Es farà el dissabte 6 de maig, al Tinglado 1 del Moll de Costa, i començarà a les 21:30 hores. El preu del tiquet és de 35 euros i es pot adquirir al Santuari de Loreto (seu dels Pares Rogacionistes), Centro–Fuji (Rovira i Virgili, 19), Casa Figueres (Sant Agustí, 7) i Minimum (Governador González, 16). També es posa a disposició de les persones que vulguin col·laborar-hi una fila zero. Les donacions es poden fer als comptes bancaris següents: CaixaBank ES92 2100 0006 3601 0771 3417; CXBBVA ES05 0182 6243 1502 0001 8495.



El pare Mario Buonano va informar que cada dia «tenim dues o tres trucades de mitjana, perquè Tarragona és una ciutat petita, però hi ha molta gent que s’acosta personalment al Santuari per parlar directament amb nosaltres». A l’altra banda del telèfon «hi ha gent que es troba sola o malalta i que necessita parlar». «El passat dimarts em va trucar una dona malalta per saber si podria tenir accés a un visitador de malalts, la vaig assessorar i la vaig dirigir a la parròquia més propera», va dir el pare Mario, qui va remarcar que el tipus de trucades que rep el Telèfon de l’Amistat és molt divers, així com les persones que l’utilitzen.

Els usuaris «són persones que necessiten explicar-se, desfogar-se». «També ens truquen persones amb problemes amb l’alcohol o drogues i les ajudem dient-los què poden fer i a on s’han de dirigir per rebre una atenció adequada», va dir el pare Mario. En moltes ocasions, les persones que atenen el Telèfon de l’Amistat «només han d’escoltar, perquè hi ha gent que el que necessita és parlar, comunicar-se amb algú».



El pare Mario va subratllar que el Sopar Benèfic de l’any passat va comptar amb la presència de 370 persones. «Vam estar molt contents per tanta participació i per trobar-nos amb amics». Aquesta iniciativa se celebra des de l’any 1983.