El preu del servei municipal de llars d'infants no variarà el proper curs

El Ple Municipal ha aprovat congelar les taxes, una decisió que també afecta a l’Escola de Música i al centre d’adults Fòrum

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 27/04/2017 a les 21:56

Durant el consell plenari celebrat ahir al matí, es va aprovar per unanimitat congelar els preus de les llars d’infants municipals, de l’escola municipal de música de Tarragona i del centre municipal de formació d’adults Fòrum per al proper curs 2017-2018. Per aquest motiu, les taxes seran les mateixes que aquest curs, i tampoc variaran les bonificacions segons la renda familiar anual, un fet que permetrà accedir als serveis municipals «a totes les persones», segons expressava el regidor d’Educació a l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca.



Els preus públics per al servei municipal de llars d’infants, doncs, seran els següents: l’escolarització de matí i tarda tindrà un cost mensual de 160 euros, quantitat que pot disminuir gràcies a les bonificacions. En el cas que la renda familiar sigui de 21.001 euros a 24.000 euros, el cost del servei serà de 144 euros. Si la família té una renda d’entre 18.001 euros i 21.000 euros, haurà de pagar 128 euros. La reducció arribarà al 40% amb rendes d’entre 15.001 euros i 18.000 euros, que comportarà un cost de 96 euros mensuals. Les rendes d’entre 12.001 euros i 15.000 euros rebran una bonificació del 70%, fet que redueix l’import a pagar per part de les famílies als 84 euros. I per últim, aquelles famílies que no tinguin una renda superiors als 12.000 euros, pagaran tan sols 16 euros mensuals.



El regidor d’Educació expressava que «estem molt satisfets i valorem molt positivament que s’hagi aprovat per unanimitat congelar les taxes, perquè demostra que tot l’Ajuntament, no només l’equip de Govern, vol construir un model educatiu amb el màxim consens». D’altra banda, cal recordar que l’Ajuntament s’està plantejant gestionar cinc llars d’infants municipals, que fins ara gestionava de manera indirecta. Segons Roca, «ho estem estudiant, però és el camí que volem seguir». Es tracta de les llars del Cèsar August, El Serrallo, Miracle, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. El mateix subratllava que «s’està realitzant l’estudi, però creiem que és una passa molt important cap al model educatiu de ciutat que volem», i afegia també que «és un repte, perquè l’Ajuntament mai havia gestionat abans de manera directa aquests centres». En el cas que l’Ajuntament s’apropiï definitivament de la gestió, només quedaran dues llars gestionades de manera indirecta. Roca avançava, però, que «si al final n’agafem cinc, les altres dues també les acabarem gestionant».



D’altra banda, l’escola municipal de música i el centre municipal de formació d’adults Fòrum tampoc variaran els seus preus. Per Roca, «la possibilitat que tothom accedeixi a la música, ara que ja no és curricular, és fonamental». Pel que fa a la formació d’adults, el regidor expressava que «és un lloc de segones oportunitats». Per aquest motiu, deia, «treballem amb els sectors industrial, turístic i de serveis». Roca afegia també que «ara tenim un any per avaluar i valorar els serveis que s’han fet a aquests centres i plantejar-nos cap a on han d’anar».



Les preinscripcions per al curs 2017-2018 a les llars d’infants municipals començaran el proper dimarts dia 2 de maig. A més, totes aquelles persones que ho desitgin poden consultar els preus dels serveis municipals a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tarragona. Tot i que són les tarifes del 2016, cal recordar que no variaran.