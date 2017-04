El Port de Tarragona lliura els guardons del IV Premi de Narrativa Curta

Dels treballs rebuts se n’han seleccionat un total de 25 que es recolliran en una edició digital

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 15:48

La sala d’actes de l’edifici de l’APT va acollir, el dijous 20 d’abril, el lliurament dels guardons del IV Premi de Narrativa Curta Port de Tarragona. L’acte va comptar amb la presència de la cap de Relacions Institucionals i Presidenta del port de Tarragona, Marta Virgili; la presidenta del jurat, Esther Ferré; i la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Sívlia Rodes.



En aquesta 4ª edició del premi, que vol acostar el Port de Tarragona al màxim de centres educatius de la demarcació, hi han participat en el certamen un total de 68 treballs presentats per 8 centres educatius. El 1r Premi de Batxillerat ha estat per Sergi Robert amb el treball Una ciutat marcada per la mar. El 1r Premi ESO de 1r cicle l’ha rebut Helena Nebol amb El diari de la gavina. El 1r Premi ESO de 2n cicle ha estat per Nerea Guinart i el seu treball Impassible. Els segons premis han anat per Marta Cabrera i L’ànima de gavina en categoría Batxillerat; Bernat Pitarch i El dolç anar i venir de la mar en ESO de primer cicle; i per Núria Domènech i A les cinc i cinc al tinglado número 5 en categoría ESO de 2n cicle.



A banda dels 6 guanyadors, el jurat ha tirat 19 treballs més. El conjunt dels 25 seleccionats es publicarà en una edició digital, que s’enllestirà al setembre, que recollirà els millors treballs de la quarta edició d’aquest premi.