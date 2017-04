El micromecenatge com a opció de finançament pels emprenedors a Tarragona

Tarragona Impulsa acull la jornada Crowddays, dedicada a la difusió de les diferents opcions de micromecenatge

Actualitzada 28/04/2017 a les 14:14

Les instal·lacions de Tarragona Impulsa, a la Tabacalera, acolliran el proper dimarts 16 de maig a Tarragona la jornada Crowddays, dedicada a la difusió de les diferents opcions de micromecenatge existents a l'actualitat. La jornada, adreçada especialment als emprenedors del territori, està coorganitzada per l'Ajuntament de Tarragona i Crowddays, i serà la primera vegada que tindrà lloc a les comarques tarragonines.La jornada es desenvoluparà de 10 a 19 hores i constarà de diferents ponències i presentacions a càrrec de creadors de campanyes, responsables de plataformes de recompensa i dirigents de plataformes d'inversió. Entre els ponents destaquen, entre d'altres, Jonàs Sala, un dels cofundadors de Verkami o Josep Cester, CEO de Place to Plug, start up tarragonina que ofereix una plataforma que connecta conductors i propietaris de vehicles elèctrics i que va recaptar prop de 130.000 euros a través d'un crowdfunding d'inversió a Crowdcube.S'espera l'assistència de prop de 70 persones. Les inscripcions, que ja es poden formalitzar a través d'aquest enllaç tenen un preu de 50 euros, amb descomptes del 50% pels primers inscrits. La inscripció inclou l'accés a les ponències, als workshops i als networkings que tindran lloc durant l'esmorzar i el dinar. El programa complet de la jornada es pot consultar aquí