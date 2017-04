El comitè de BIC Graphic convoca vagues al maig en contra dels acomiadaments

S'han anunciat les mobilitzacions després de finalitzar sense acord una reunió entre els representants dels treballadors i l'empresa

El comitè d'empresa de BIC Graphic ha convocat vaga per als pròxims 2, 4, 10 i 17 de maig contra la decisió de la companyia d'acomiadar 136 treballadors de la seva planta de Tarragona, el 36% del total de la plantilla. Els treballadors exigeixen a l'empresa que retiri l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) i que accepti negociar un pla de viabilitat de la companyia que contempli mesures no traumàtiques, segons ha informat CCOO en un comunicat.



El comitè ha anunciat les mobilitzacions després de finalitzar sense acord una reunió de mediació entre els representants dels treballadors i l'empresa. BIC Graphic, societat del Grup Bic dedicada a la comercialització i impressió de productes promocionals, argumenta causes productives, organitzatives i econòmiques per portar a terme l'ERO que afectarà la planta tarragonina davant les pèrdues registrades els últims anys.



De la seva banda, la seva filial Norwood Promotional Products Europe ha decidit tancar també el magatzem del Penedès (Barcelona) a causa de la forta caiguda de la demanda, juntament amb l'enorme pressió de preus, que han reduït significativament les vendes. El cessament d'activitat de la filial Norwood impacta a la plantilla de BIC Graphic Europe, ja que l'empresa, a més de serveis de producció, ofereix a la seva filial serveis de suport en totes les àrees d'administració.