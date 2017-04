Dos ferits lleus en un xoc entre dos turismes a Tarragona

L'accident s'ha produït a l'AP-7 al seu pas per Tarragona.

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 08:53

Dos turismes han col·lidit, aquest divendres a les 7.41h, a l'AP-7 al seu pas per Tarragona i en sentit Barcelona, tal i com informa el Servei Català de Trànsit. L'accident, que s'ha produït concretament al quilòmetre 236 de l'autopista, ha provocat dos ferits lleus. Els afectats han estat atesos pel SEM en el lloc dels fets i no han necessitat trasllat a l'hospital.



Fins el lloc dels fets s'hi han dirigit dues unitats del SEM, dos dotacions de Bombers i els Mossos d'Esquadra.