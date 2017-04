A tocar ferro fent un 'plié'

El Balcó del Mediterrani acollirà centenars de ballarins i ballarines per commemorar el Dia Internacional de la Dansa

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, Tarragona acollirà diverses activitats commemoratives. La primer serà aquest dissabte 29 d’abril a les 11h quan es tornarà a celebrar la Gran Barra de Dansa clàssica al Balcó del Mediterrani, on més de 150 alumnes de les escoles de dansa faran una classe, acompanyats per la Lectura del Manifest del Dia Internacional.



Diumenge 30 d’abril, hi ha dues cites amb la dansa. A les 12h del matí al Parc Francolí, alumnes i professors de diverses escoles de dansa oferiran coreografies de diversos estils de dansa i a la tarda, al Teatre Tarragona en dues sessions, a les 18 i a les 20h, es farà la Gala de Dansa, organitzada per l’Associació per al Foment de la Dansa de Tarragona (AFDT) i les escoles Artis, Estudi de Dansa Montserrat, Escola Endantza i el Taller. Els actes compten amb el suport de Teatres de Tarragona.