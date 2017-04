Un veler històric de 94 anys es podrà visitar aquest cap de setmana al Port Tarraco

L'embarcació estarà amarrada a la Marina Port Tarraco fins l'1 de maig

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 18:03

La Marina Port Tarraco rep, aquest dijous, el veler històric Le Marité, que obrirà les seves portes al públic durant tot el cap de setmana. Es tracta d'una embarcació de 45 metres d’eslora i 3 pals que estarà amarrada fins l'1 de maig.



Amb el diminutiu de Marie-Thérèse Le Borgne, filla de l'amo i patró de l'embarcació, Le Maritè es va posar en marxa el 24 de juny de 1923 a Fécamp (França). Té 16 veles i 3 màstils que pesen 209 tones, i un botaló d’onze metres. Les visites es podran fer dissabte 29 i diumenge 30 de maig de 15 a 18 hores. El preu de la visita son 3 euros per adults i 1,5 euros per infants.



L'embarcació va dedicar la seva activitat a la pesca fins el 1969, quan va ser transformada en un buc a motor. Nou anys després, un equip suec el va comprar i va modificar el seu interior per adequar-lo com a creuer. El 1992 va ser anomenat com a Blå Maritè af Pripps, i va guanyar les curses més importants de la seva categoria.



A principis de 1999, Jacques Chauveau, aleshores president de l'Associació AMERAMI, s’assabenta que Maritè està a la venda. Immediatament va informar a Gérard d'Aboville, president de la Fundació del Patrimoni marítim i fluvial, començant així un llarg procés de negociacions.



Quatre anys després, al 2003, un grup d'interès públic francès amb diverses autoritats locals Normandes i presidit per Pierre Albertini, aleshores alcalde de Rouen, va comprar Le Marité per 1,6 milions d'euros, retornant-lo al seu nou port d'origen, a Rouen. Al gener de 2006 es van començar importants treballs de restauració de Le Maritè, que van ser finalitzats el 9 d’Abril de 2012 amb la posada apunt del veler.



Actualment és propietat de les comunitats normandes (el Consell Departamental de la Mànega, la ciutat de Granville, la ciutat de Sant Vaast l'Hougue, la ciutat de Fécamp i les mancomunitats de Sene i Eure) amb port Granville com a base. Avui en dia és una embarcació d'esbarjo que participa a les grans trobades marítimes, i que realitza sortides amb passatgers, visites i seminaris, entre d’altres activitats.