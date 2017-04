Tarragona es declara Ciutat Amiga dels Gats

El ple municipal ha donat suport a la moció presentada per GAIA Tarragona, que vol vetllar i protegir les colònies de la ciutat

El document de la moció aprovada es pot llegir accedint a aquest enllaç

El ple municipal de Tarragona ha aprovat per unanimitat declarar-se Ciutat Amiga dels Gats. La moció, presentada per Ciutadans al ple a través de GAIA Tarragona, una associació de protecció animal, demanava que s'aprovessin un seguit de mesures per vetllar i protegir les colònies de gats que hi ha a la ciutat. Aquestes mesures fan referència al Manifest Felí, un decàleg sorgit d'un debat parlamentari al Congrés de Diputats que estableix uns paràmetres per aconseguir una coexistència ètica amb les colònies de gats urbans.La moció també ha estat presentada amb el suport de l'associaicó de protecció animal Tarraco Gats. El ple municipal, aprovant la moció, ha assumit el manifest, que recull punts com l'obligatorietat d'identificar i registrar els gats de les colònies, el reconeixement com a únic mètode viable del C-E-S (captura, esterilització i «suelta»), i l'aplicació de la legislació que posi fi a les conductes delictives contra gats i colònies, entre d'altres. Tots els punts es poden consultar a la imatge següent:A més de l'acceptació d'aquest manifest, la moció aprovada obliga a que es fomenti, des de l'administració, protegir les colònies de gats de la ciutat i conscienciar tant com informar a la ciutadania sobre aquestes. L'Associació GAIA Tarragona també s'ofereix per oferir informació a la Guàrdia Urbana i a la Brigada Municipal en relació amb la convivència de les colònies. Finalment, s'obliga a que Tarragona, «tal com succeeix a Roma», reconegui la simbiosi entre gats de carrer i patrimoni romà, protegint-los i donant suport a les associacions que vetllen pel seu benestar.