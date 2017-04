Tarragona busca voluntaris per localitzar plaques franquistes a la ciutat

La moció, presentada per la CUP, contempla que es comuniqui l'obligació de retirar les plaques abans de l'1 d'abril de 2018

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 18:35

El consistori de Tarragona busca voluntaris entre la ciutadania per ajudar a identificar la presència de plaques franquistes a les façanes dels edificis de la ciutat. Així s'ha aprovat aquest dijous al ple municipal per unanimitat. La moció ha estat presentada per la CUP de Tarragona, i promou la retirada d'aquestes plaques de Tarragona amb l'argumentari del col·lectiu 'Acaba amb la placa'.



Les persones que tinguin localitzat algun símbol franquista en qualsevol edifici de la ciutat poden notificar-ho a través del correu electrònic mobilitat@tarragona.cat.



La moció preveu que l'Ajuntament de Tarragona comuniqui l'obligació de retirar aquests símbols a propietaris i veïns dels immobles abans de l'1 d'abril de 2018. Si al cap de dos mesos de l'enviament del comunicat no s'han retirat les plaques, l'Ajuntament les retirarà d'ofici.