Un estudi està avaluant les condicions d'evacuació del mercadet i les condicions de confinament

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 16:52

Espimsa, l'empresa municipal de Tarragona que gestiona els mercats, aplicarà mesures d'autoprotecció al mercadet de Bonavista a partir de finals de maig. Així ho ha comunicat aquest dijous al ple municipal la consellera i presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando, responent a una pregunta del grup municipal de Ciutadans. I és que tal com ha recollit Diari Més durant les últimes setmanes, el mercadet no compleix amb la normativa que marca Espimsa i la separació de les parades és insuficient per garantir la seguretat dels usuaris.



Les mesures que s'aplicaran a finals de maig contemplen deixar espai per a vehicles d'emergències i disposar d'ambulància, d'extintors, de personal format i d'elements acústics com megafonia. A més, Ferrando ha assegurat que «el mercadet de Bonavista compleix la normativa d’intervenció dels bombers, en concret el Document Bàsic de Seguretat contra incendis del codi tècnic de l’edificació».



La presidenta d'Espimsa ha assegurat que l'empresa municipal va encarregar, el passat mes de febrer, la modificació i homologació del Pla d'autoprotecció del mercadet. La previsió és que aquest estigui llest a finals de maig. Serà llavors quan s’iniciaran els treballs d’implantació –formació del personal- i dotació dels mitjans d’autoprotecció necessaris del mercadet de Bonavista.



Aquest pla estava prèviament redactat, però ara s'ha hagut d'adaptar al nivell 4 d'alerta terrorista, al qual està tot l'Estat Espanyol. D'aquesta manera, s'han hagut de tenir en compte unes consideracions que canvien la situació del mercadet i que obliguen a aquesta modificació del Pla d’autoprotecció en un 20%, aproximadament.



El pla se centra, principalment, en dos aspectes. Per una banda, la identificació i avaluació de les condicions d'evacuació del mercadet, i per altra, l'avaluació de les condicions de confinament. Una part de l'estudi realitza un simulacre d'evacuació del recinte considerant diverses hipòtesis, com l'accés de vehicles no desitjats a la zona de les parades. Aquesta part de l'estudi s'ha realitzat amb un programa informàtic homologat de realitat virtual, que ha analitzat l'evacuació de tot l'espai sense obstacles i amb obstacles.



D’altra banda, el Pla d’autoprotecció del mercadet de Bonavista avalua quin és el millor espai de confinament. Per aquest motiu s'ha encarregat un estudi a la Universitat Rovira i Virgili per determinar si els vehicles dels visitants i dels paradistes del mercat són espais segurs com a confinament. Aquest estudi encara no ha estat finalitzat.