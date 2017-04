La jornada reivindicativa s'ha fet arreu de l'Estat i es fa en contra de les noves llicències al transport col·laboratiu

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 13:19

Al voltant de 150 taxis procedents de diverses localitats del Camp de Tarragona han participat aquest dimecres al matí en un acte de protesta per l'intrusisme que, consideren, pateix el sector, sobretot des de la implantació de serveis de transport col·laboratiu que es gestionen 'online', com ara Cabify i Über.



La jornada reivindicativa s'ha realitzat arreu de l'Estat i en el cas de Tarragona, la concentració s'ha fet entre les 10 i les 11 del matí a la plaça Imperial Tàrraco. La protesta, convocada per la Federació Empresarial d'Auto-Transport (FEAT) ha estat controlada per efectius de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.



En gran part, la protesta també ha estat motivada per la decisió de l'administració d'atorgar noves llicències VTC, és a dir, de lloguer de vehicles amb conductor.