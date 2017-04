«Les possibilitats de millorar a nivell emocional són súper ràpides millorant l'intestí»

Xevi Verdaguer impartirà aquesta tarda la conferència ‘Salut emocional: claus del segon cervell i alimentació’ a la Casa Joan Miret de Tarragona

Actualitzada 26/04/2017 a les 20:41

— On és el nostre segon cervell?

— Al nostre sistema gastrointestinal, estómac i intestí, hi tenim, a sota la capa mucosa de l’intestí, dues xarxes de neurones que informen constantment el nostre primer cervell, el que hem conegut de tota la vida. I aquest intestí es comunica constantment amb el cervell de tres maneres diferents. Una, a través dels bacteris intestinals. Una altra, a través del nervi vague, i una altra a través dels metabòlits que deixen els nostres bacteris dels aliments que mengem. Quan la gent té alteracions dels bacteris intestinals o inflamacions intestinals, això afecta el nostre primer cervell, a la salut emocional, ja sigui amb angoixa, amb depressió, o tenint un estat d’ànim baix. O, com diu la gent, sent ‘nerviós de mena’.



— I com ho podem corregir?

— Tot això de vegades es correlaciona d’una forma curiosa. Molta gent que té problemes de restrenyiment alhora pateix de depressió. O moltes persones que tenen diagnosticat colon irritable alhora se senten irritables i tenen problemes d’angoixa. Es mediquen per a l’intestí i es mediquen per a l’angoixa i la irritabilitat, ja sigui amb medicamements naturals o bé químics. De vegades hi ha gent diu ‘jo no faig servir alprazolam ni lorazepam, jo sóc més espavilat i prenc substàncies naturals, però la veritat és que ningú hauria de dependre de medicaments naturals ni químics per sentir que no està nerviós, ansiós o deprimit. El tema seria millorar els bacteris de l’intestí i l’alimentació d’aquests bacteris. I els bacteris els podem afavorir a través de l’alimentació.



— Com treballen els aliments?

— A partir del tercer o quart dia ja hi ha canvis en la composició dels nostres bacteris intestinals a través de l’alimentació. Per tant, les possibilitats de millorar a nivell emocional són súper ràpides millorant l’intestí. A la conferència que farem avui explicarem quins aliments augmenten uns bacteris que ja s’ha vist específicament que saben fabricar GABA, un ansiolític. I també els bacteris que augmenten específicament la serotonina, l’hormona de la felicitat.



— Aquests aliments són poc comuns o bé els tenim a l’abast?

— Els tenim tots a l’abast. No te’ls dic perquè ho explicaré a la xerrada, però si, per exemple, prens determinats aliments que et fan fabricar més GABA, dormiràs més bé, toleraràs millor l’estrès, no faràs crits als nens quan juguin i cridin, i no faràs crits al teu home quan arribi tard per tercera vegada. GABA vol dir ‘tranquimazin natural’, i tarda molt poc en fabricar-se. Hi ha uns altres aliments que fan millorar la serotonina. Quan la gent en menja regularment, en quatre setmanes ja comença a notar-ho. Estaràs de millor humor, tindràs més ganes de fer coses i menys ganes de menjar dolços, quelcom típic de quan tens la serotonina baixa. No tindràs dolor menstrual i dormiràs millor a les nits. I si tens contractures o mal de cap, segur que milloren. La serotonina és l’hormona del benestar.



— La introducció d’aquests aliments sol donar peu a un canvi general de la manera d’alimentar-se?

— Sí, perquè quan tu millores la salut intestinal baixa la necessitat de menjar dolç o aliments estimulants, que et donen energia ràpida, com el té, el cafè o la xocolata, el pa o l’arròs que et donen un ‘xute’ d’energia però una baixada de glucosa al cap de dues hores. Quan el teu intestí està bé, el primer que notes és l’equilibri de l’energia del cos, estàs menys cansat. Hi ha gent que diu ‘Uf, tota la vida no ho faré’. Altres diuen que ho faran per sempre, però que de tant en tant s’ho saltaran, i jo dic que perfecte. Amb aquestes conferències el que fem és explicar coses que poden ser complexes tècnicament però que a la pràctica són fàcils.