La CUP qüestiona l'oferta de places que ara són interines que oferta l'Ajuntament

La formació preguntarà al pròxim ple perquè els expedients que tramita el consistori inclouen 'noms i cognoms'

26/04/2017 a les 11:41

A principis d'abril l'Ajuntament de Tarragona va anunciar que es treien a oferta pública una vuitantena de llocs de treball de l'àmbit municipal que actualment estan ocupades de manera interina. Les places abasten diversos àmbits de l'administració pública i les més nombroses corresponen a 36 places d'auxiliar d'administració i una vintena per a subalterns.La relació de tots els llocs de treball es pot consultar AQUÍ El grup municipal de la CUP ha anunciat aquest dimecres que al pròxim plenari municipal presentaran una pregunta a l'alcalde en què es cuestiona el mètode i les formes que se segueixen en aquesta oferta de contractació pública.En primer lloc la CUP qüestiona que siguin 'totes' les places interines, segons el que va anunciar l'Ajuntament. A la pregunta que es presentarà al plenari s'indica. «S’han descomptat a l’hora de comptar les places ocupades de forma interina o bé és que a l’enunciat on hi diu “totes” hi havia de dir “algunes triades a dit”?»La pregunta de la CUP inclou altres qüestions, com ara saber quines són totes les places que surten a concurs i quines places ocupades per interns no surten a oferta pública. Com a conseqüència, també preguntaran «Quins criteris tècnics concrets s’han fet servir per a determinar que algunes places ocupades per interins no s’incloguin en aquesta oferta pública?»Un altre dels temes que la CUP plantejarà és si en els expedients de cada oferta de treball s'estan incloent els noms i cognoms de qui ocupa actualment cada plaça. Per això els cupaires qüestionen que «si algú té dret a saber qui els ocupa,nosaltres, també?»