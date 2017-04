El programa 'La premsa a les escoles' arriba a 580 alumnes de la província de Tarragona

Els alumnes han analitzat les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans de comunicació per tal de conèixer millor l’ofici periodístic

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 20:34

El programa 'La premsa a les escoles' impulsat pel Col·legi de Periodistes i l’Obra Social “la Caixa”, ha arribat aquest any a 580 alumnes de la província de Tarragona. Els col·legiats/des Anna Estallo i Moisès Peñalver s’han desplaçat a 10 centres de la província on han impartit les sessions. Cada una d’elles ha comptat amb una participació mitjana d’entre 40 i 80 alumnes que han tingut l’oportunitat d’analitzar, entre d’altres temes, les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans de comunicació, conèixer millor l’ofici dels periodistes, la seva funció i els seus valors.



L'objectiu es fomentar el coneixement dels mitjans de comunicació, promoure el respecte al pluralisme informatiu i crear consciència del paper que exerceixen aquests mitjans en una societat democràtica, lliure i plural. La iniciativa, a més, constitueix, avui més que mai, un recurs imprescindible de cara a conèixer i posicionar-se davant d’una realitat complexa, amb un alt grau de diversitat i en constant canvi.



També s’ha inclòs una part de taller pràctic amb la premsa del dia i la implicació dels alumnes amb preguntes i elaboració de peces informatives, per entendre de forma directa el treball dels professionals de la comunicació.



Els centres que hi han participat són l'Institut Martí L’Humà de Montblanc, l'Institut Joan Segura Santa Coloma de Queralt, el Col·legi mare de Déu de la Serra de Montblanc, l'Institut La Talaia Segur de Calafell, el Martí Franquès de Tarragona, l'Institut Tarragona, el Ramon de la Torre de Torredembarra, l'Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí, l'Institut Roda de Barà i el d'Altafulla.