Absolt l'aficionat del Nàstic que es va negar a pagar una multa per cantar els Segadors

L’Estat li tornarà els diners embargats, prop d’uns 410 euros, més un 4% d’interessos

Actualitzada 27/04/2017 a les 12:52

L’aficionat del Nàstic Marc Ferré ha estat absolt després d’enfrontar-se a un judici per negar-se a pagar una multa per cantar els Segadors als voltants de Mestalla l’any 2013. Ferré ha explicat a Diari Més que l’Estat li tornarà els diners que li van embargar, prop de 410 euros, a més d’un 4% d’interessos, després que no s'hagin pogut aportar proves. Els diners li han de ser retornats en un termini màxim de dos mesos, tal i com li ha comunicat la seva advocada. Si no els ha rebut en aquest termini, el jove pot posar una reclamació que faria que augmentés la quantitat de la indemnització.



Els fets pel qual Ferré ha estat jutjat van succeir el 19 de desembre de 2013 a València en el marc del partit de tornada de Copa del Rei entre el València i el Club Tarragoní. La Policia Nacional va identificar dos aficionats del Nàstic, de llavors 22 i 23 anys, per cantar l’himne dels Segadors a les immediacions del camp de Mestalla. Els agents van posar una multa de 3.000 euros als dos joves i un d’ells es va negar a pagar-la, motiu pel qual el passat 18 d’abril es va enfrontar a un judici en el qual li demanaven una multa que podia ascendir fins als 60.000 euros.



Ferré es mostra satisfet amb la resolució de la sentència. «Penso que el jovent dels Països Catalans estem molt perseguits arreu de l’Estat Espanyol, perquè pel simple fet de ser català i ser a València van anar a per nosaltres sense haver provocat ni fer res», ha afirmat Ferré a aquest mitjà. Tot i així admet que no s’esperava que l’absolguessin. «En el judici l’advocat de l’Estat es reafirmava en la versió de la Policia Nacional, que deia que cridàvem contra Espanya i València quan només cantàvem els Segadors i himnes típics del Nàstic. Per això no m’esperava que m’absolguessin», conclou Ferré.