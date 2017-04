Un ERO de Codorniu afectarà a 100 treballadors i reduirà l'activitat d'una finca de Poblet

La UGT anuncia que els treballadors denunciaran la situació durant la manifestació de l'1 de maig

Redacció

ACN

Actualitzada 26/04/2017 a les 16:05

El Grup Codorniu ha anunciat un Expedient Regulador d'Ocupació (ERO) que afectaria un centenar de treballadors del prop de 900 que conformen la plantilla de l'empresa familiar. Aquesta mesura sense precedents inclou punts com la reducció de l'activitat a Riudabella, una finca de Poblet. A més, el grup vol deixar de produir marca blanca per a tercers, destinada bàsicament al mercat britànic i fet que suposa una reducció de la producció d'un 20%, i centrar-se en la seva pròpia marca. La supressió d'aquesta àrea, explica la firma, és una de les mesures principals del pla estratègic que Codorniu va començar el 2015, quan es va marcar com a objectiu centrar-se en les gammes Premium i Prestige. Tot i que la previsió era abandonar les marques a tercers de forma gradual durant cinc anys, finalment la decisió s'ha precipitat degut a «la realitat del mercat, on la sobreoferta exerceix una gran pressió sobre els preus», ha apuntat l'empresa en un comunicat.



Altres mesures anunciades contemplen unificar Nuviana (Osca) i Raimat Lleida, reduir les «visites massives i centrar l'activitat en visites de major valor afegit», reduir costos, despeses i serveis, i reorganitzar tant les funcions com l'activitat comercial.



La taula negociadora de l'ERO s'ha format aquest dimecres. Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya rebutgen aquest ERO. La UGT demana a la direcció del Grup que retiri les mesures plantejades. A més, el sindicat anuncia que dissabte vinent, 29 de maig, tindrà lloc la primera assemblea de treballadors i treballadores, que aprofitaran la manifestació del Primer de Maig per denunciar la seva situació. Per la seva banda, CCOO anunciarà, els propers dies, les «accions oportunes» per exigir la retirada de l'ERO. Per Comissions Obreres és «inadmissible» que la direcció «pretengui carregar sobre la plantilla la seva mala gestió, eludint les seves responsabilitats», i per aquest motiu demanen la dimissió dels màxims responsables de la firma.



Fonts de la companyia expliquen que els acomiadaments es faran de forma «transversal» a totes les àrees de l'empresa, tant a Catalunya com a la resta de països on Codorniu té presència, i ha assegurat que oferirà un pla de pre jubilacions i programes d'acompanyament a tots els afectats. Javier Pagès, CEO del grup Codorniu Raventós, ha argumentat que els acomiadaments tenen com a finalitat «apuntalar» l'estratègia de Marca-Valor de forma «decidida i clara», per tal de «seguir sent un grup líder i sòlid» a llarg termini. «Estem segurs que les mesures permetran obtenir la rendibilitat esperada», ha afegit.