Sentís critica que el consistori no informés els grups municipals de la visita de Sáenz de Santamaría

La portaveu d'Iniciativa assegura que es va assabentar de la visita a través dels mitjans de comunicació

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 18:40

Arga Sentís, portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA a Tarragona, «no considera correcte» que l’equip de govern hagi rebut la visita del Comitè Internacional per informar-se sobre l’organització dels Jocs Mediterranis i hagi signat un conveni amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, sense haver informat abans a la Comissió de Seguiment dels Jocs Mediterranis, que compta amb la presència de tots els grups municipals.



«Ens hem assabentat d’aquestes dues visites pels mitjans de comunicació», assegura Sentís, «i el text del conveni l’hem hagut de buscar al web municipal. No sé per què l’equip de govern es va avenir a crear la Comissió de Seguiment dels Jocs Mediterranis, si no es digna convocar-la quan hi ha esdeveniments importants en aquest camp», sentencia.



La portaveu d'Iniciativa ha indicat també que el conveni signat amb la vicepresidenta «inclou referències a convenis anteriors signats amb l’Estat, que no s’han complert, i continua fent dependre les aportacions econòmiques del Govern central de l'aprovació dels pressupostos, cosa que no està garantida ni de bon tros. En aquestes condicions, sembla més paper mullat que no pas un conveni». És per això que Sentís conclou que la visita «té l’aspecte d’una representació, d’una foto que es volia fer Sáenz de Santamaria en el context de la seva ‘operació Catalunya’, mentre que les incògnites segueixen sense resoldre’s».