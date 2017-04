Les classes d'Educació Física es traslladen als carrers de la ciutat

Cinc escoles de Tarragona van participar ahir en el Dia Internacional de l’Educació Física al Carrer

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 25/04/2017 a les 20:47

Cinc centres de la ciutat de Tarragona van participar ahir en el Dia Internacional de l’Educació Física al Carrer. Per aquest motiu, desenes d’alumnes de diferents cursos (des d’infantil fins a sisè de primària) van sortir al carrer a realitzar les classes de gimnàstica amb els seus professors. La platja de l’Arrabassada, la Part Alta, el parc del Saavedra o el Camp de Mart van ser alguns dels indrets escollits per canviar l’escenari habitual de les classes d’Educació Física.



La iniciativa va sorgir fa prop de sis anys a Astúries. Un professor nascut a Laviana, Fran Flórez, volia reivindicar la importància de l’assignatura d’Educació Física. Per a fer-ho, va sortir al carrer amb els seus alumnes a fer classe. L’objectiu era demostrar als veïns de la localitat com és l’actual Educació Física, que segons el coordinador del Col·legi de Llicenciats en Educació física i Ciències de l’activitat Física i l’Esport de Catalunya (COPLEFC) a Tarragona, Jordi Abella, «no té res a veure amb el que abans s’anomenava Gimnàstica». Després de la reivindicació de Flórez, el COPLEFC va creure oportú estendre la iniciativa pels centres escolars de Catalunya. Tal com explicava Abella, «la primera edició la vam celebrar l’any passat, però no va tenir èxit, perquè cap centre de la província de Tarragona hi va participar».



Aquest 2017, però, més d’una vintena de centres de la demarcació han volgut posar el seu granet de sorra. A Tarragona, les escoles Estela, Saavedra, Mare Nostrum, Sant Domènec de Guzman i l’IES Tarragona s’hi van unir. Abella expressava que «estem molt satisfets, perquè aquest dia vol reivindicar la importància de l’assignatura i els valors que transmet, com la solidaritat, el treball en equip o la cooperació». El coordinador de COPLEFC a Tarragona es mostrava optimista de cara a l’any vinent, i desitjava que «s’uneixin molts més centres, perquè tothom es preocupa del sedentarisme i l’obesitat però ningú no fa res per solucionar-ho».



A Tarragona, els alumnes de l’Estela van fer les classes a la plaça de les Amèriques de Sant Pere i Sant Pau. L’escola Saavedra va desplaçar-se fins a la Part Alta, el Camp de Mart i el parc Saavedra. Les dominiques van anar a la plaça Cronista Sessé, i els alumnes del Mare Nostrum van baixar fins a la platja de l’Arrabassada.