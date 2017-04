El propietari d'un bar de Bonavista presentarà un contenciós contra l'Ajuntament

Juan Antonio Heredia ha encarregat a una pèrit un informe sobre la ubicació de les paradetes del mercadet i la possible acció dels Bombers

Actualitzada 25/04/2017 a les 21:11

Juan Antonio Heredia, propietari d’un bar a Bonavista amb accés a l’esplanada on els diumenges es fa el tradicional mercadet del barri, i que se sent perjudicat per la ubicació d’algunes parades i furgonetes en un espai que considera de pas, ha informat a Diari Més que presentarà un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Tarragona si en el període de tres mesos «no dóna resposta satisfactòria» a un escrit que «aquesta setmana, si és possible, o en tot cas la pròxima, presentaré davant l’Ajuntament, la Generalitat i els departaments dela Bombers i de Protecció Civil». El mercadet es visitat per milers de persones.



Heredia va informar que una pèrit enginyera «ha redactat un informe i aquesta tarda –la d’ahir– mantindrem una reunió amb el meu advocat» per donar-li la forma definitiva. «Un cop l’hagi rebut, l’Ajuntament tindrà tres mesos per respondre i, si no adopta cap mesura, com ha fet fins ara, presentarem un contenciós administratiu», va dir el propietari del bar Los Pilares, qui va subratllar que «des del minut u demanarem la cautelar perquè Espimsa (l’empresa municipal que gestiona el mercadet de Bonavista) deixi lliures els espais que reclamem i que en el seu propi web, en un plànol de la zona, apareixen sense ocupar».



El propietari del bar reclama, des de fa setmanes, que en una franja de terreny que discorre en paral·lel a les façanes dels immobles que donen a l’esplanada del mercadet «no es posin ni parades ni furgonetes, entre altres motius perquè pot suposar un perill en cas d’incendi i perquè s’incompleix la normativa dels Bombers».

Heredia qüestiona el fet que els intents que ha fet davant l’Ajuntament per intentar posar solució a aquesta problemàtica «no hagin donat cap resultat positiu», va afirmar.



El passat 3 d’abril, Heredia va anunciar que «si Espimsa no posa una solució abans del Diumenge de Rams, acudiré a la Justícia», premonició que complirà pròximament si no canvien, i molt, les coses. De fet, en aquells dies va mantenir reunions amb responsables de l’Ajuntament que «em van dir que estudiarien el tema, però no s’ha fet res quan fa molt de temps que coneixen aquesta problemàtica»

Heredia va dir, a inicis d’aquest mes, que l’empresa municipal «incompleix diverses normatives, com la de Bombers, que estableix que des de les façanes s’han de deixar cinc metres de distància per facilitar la circulació de vehicles: és una normativa d’obligat compliment». El propietari de Los Pilares va subratllar que «fa mesos que busquem una solució i, junt amb el meu advocat, hem dit a l’Ajuntament que volem arribar a un acord de manera amistosa». Segons la seva versió, fins ara «l’únic que ha fet Espimsa és posar pals a les rodes» davant les seves reiterades demandes.



Heredia va recordar que el Síndic de Greuges «em va donar la raó, però tot segueix igual», i va remarcar que «no tinc res en contra dels paradistes, al contrari, ja que molts són clients meus». «Espimsa només pensa a ocupar les 948 parades i jo que si ha de modificar la seva distribució o eliminar algunes, que ho faci», va remarcar. «No és possible que es mantingui la situació actual, que perjudica locals com el meu i, el que és pitjor, pot ser molt negativa si un dia succeeix algun incident i els Bombers ha d’actuar d’emergència», va dir.