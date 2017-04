Els espots apareixeran a TV3 durant dues setmanes, i també a YouTube i les xarxes socials

Carlos Domènech

Actualitzada 26/04/2017 a les 13:39

El Patronat de Turisme de Tarragona apostarà, per primera vegada, per una campanya televisiva amb l'objectiu de «visibilitzar i posicionar la ciutat com a destí turístic», segons expressava la regidora de Turisme i presidenta del Patronat, Inmaculada Rodríguez. La campanya està composta d'un espot de 20 segons, quatre càpsules de 50 segons i un vídeo de 3 minuts. L'espot més curt apareixerà a TV3 durant dues setmanes en totes les franges horàries, i també a 'TV3 a la Carta' en els anuncis previs a les reproduccions. Les càpsules de 50 segons, centrades en el patrimoni, la gastronomia, les tradicions i les platges, apareixeran a les xarxes socials. I per últim, el vídeo de 3 minuts, es promocionarà a la web de Tarragona Turisme i a les plataformes de YouTube i Vimeo.



La campanya ha tingut un cost total de 36.000 euros. Segons detallava el gerent del Patronat, Ángel Arenas, «ens hem estalviat els costos de l'agència de publicitat i l'agència de mitjans, perquè hem negociat directament amb la televisió». Per aquest motiu, deia, «ens hem gastat 18.000 euros en la producció de l'anunci, i 18.000 euros més perquè pugui aparèixer a TV3».



Ni Arenas ni Rodríguez han descartat que, en els propers mesos, aquest espot pugui aparèixer en canals nacionals o internacionals, ja que està traduït al castellà, al francès i a l'anglès. Segons deien ambdós, «això només és la primera fase de la campanya de promoció».