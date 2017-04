Ciutadans vol millorar les condicions laborals de la Guàrdia Urbana de Tarragona

El grup municipal demana al consistori afegir 10 places al cos policial aquest any i 10 més el 2018

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 17:08

El Grup Municipal de Ciutadans a Tarragona elevarà al proper ple una proposta per «millorar les condicions laborals» de la Guàrdia Urbana. Segons assegura Rubén Viñuales, el portaveu de l'agrupació, després de reunir-se amb el cos policial «he pogut constatar que la Guàrdia Urbana de Tarragona pateix enormes deficiències tant en les seves infraestructures com en les seves condicions laborals».



D'aquesta manera, Viñuales denuncia «els problemes estructurals i tècnics de les instal·lacions de la comissaria». Entre aquests hi ha «la falta de ventilació a la cuina, les filtracions d'aigua, l'estat de la fossa sèptica, la situació dels calabossos que actualment es fan servir com a magatzem de roba, i els deficients dispositius electrònics dels quals disposa el cos policial». És per això que Ciutadans també demana que l'equip de govern millori els ordinadors dels agents i els vehicles policials actuals.



Rubén Viñuales considera que cal dotar el cos policial «dels recursos humans i tècnics necessaris», i demana que es destini una part del pressupost municipal a dotar la Guàrdia Urbana de 10 places aquest 2017, i 10 més places l'any vinent.