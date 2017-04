Agredeixen i amenacen a punta de pistola un home per un problema laboral

Els tres individus, que van detenir il·legalment l'home, també estarien relacionats amb un abús sexual a una menor

Actualitzada 26/04/2017 a les 16:44

Agents de Mossos d'Esquadra van detenir, el passat 21 d’abril a Tarragona, tres homes de 45, 28 i 23 anys d’edat, tots tres de nacionalitat marroquina i veïns de Tarragona, com a presumptes autors dels delictes de detenció il·legal, lesions, robatori amb violència i abús sexual a menors. A un dels detinguts, l’home de 45 anys, també se li investiga un delicte de tinença il·lícita d’armes.



La investigació es va iniciar arran de la denúncia d’un home que va explicar als mossos que havia estat víctima d’una detenció il·legal i unes agressions. Segons la víctima, el passat 22 de març a la nit, tres homes van anar a casa seva, el van agredir violentament i el van amenaçar amb una arma de foc per endur-se’l fins a una discoteca de Tarragona. Un cop allà, el van tornar a agredir violentament.



Els mossos van esclarir que els tres homes haurien agredit i detingut il·legalment la víctima com a represàlia per un problema laboral en un bar situat al carrer Sant Magí de Tarragona. A més, van descobrir que la mateixa nit de la detenció il·legal, els tres individus van cometre un robatori amb violència a la discoteca. Els detinguts van agredir dos joves per prendre’ls els seus telèfons mòbils.



A partir d’aquests fets, els investigadors van seguir el fil per identificar els autors i detenir-los. Llavors, els mossos van descobrir la relació dels tres homes amb un cas d’abús sexual a una menor. Segons va poder saber la policia, els tres individus van portar una menor d’edat al pis d’un d’ells on van abusar d’ella. Els investigadors no descarten que els detinguts siguin els autors d’altres abusos sexuals encara no denunciats. Per aquest motiu, la investigació continua oberta a l’espera de noves denúncies.



Per tot plegat, el passat 21 d’abril, efectius d’investigació i de la canina van dur a terme un registre al bar situat al carrer Sant Magí en virtut de la llei de seguretat ciutadana. Durant l’escorcoll es va detenir els tres presumptes autors i es va localitzar una arma blanca de grans dimensions. També es van aixecar denúncies per tinença de substàncies estupefaents. A més, a un dels detinguts també se’l va detenir per una ordre de recerca i detenció del Jutjat Penal número 1 de Granollers per un delicte de robatori amb força.



Un cop finalitzat el registre en el bar, els mossos van continuar el dispositiu amb l’entrada judicial en el domicili de dos dels tres detinguts situat en un carrer proper al local. En aquest registre, es va localitzar l’arma semiautomàtica que s’hauria utilitzat per cometre la detenció il·legal. L’arma estava carregada amb set cartutxos. A més a més, en el pis es van trobar telèfons mòbils i ordinadors possiblement de procedència il·lícita. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.



Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 24 d’abril al Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.