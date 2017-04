«Van posar-me una multa a mi quan molts cotxes estaven mal aparcats»

Una veïna de la Part Alta reconeix que «m’havien de multar, però també a altres, i em sento indignada pel tracte rebut»

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 21:31

Reconèixer que tan multat perquè t’ho mereixies i veure que els cotxes del costat, també mal aparcats, no reben la paperera, és un fet que pot indignar a un ciutadà. Això és el que li va passar a una conductora que fa més d’un mes, coincidint amb una activitat firal que es feia al Camp de Mart, va ser sancionada per deixar el seu vehicle estacionat de manera incorrecta. «Em va estranyar que només jo tenia una multa, quan molts cotxes estaven pujats a les voreres del carrer Maria Cristina i de l’entorn i ocupant passos de vianants», va dir. Aquesta persona, que resideix a la Part Alta i ha demanat mantenir l’anonimat, reconeix que «vaig cometre un error que m’afecta emocionalment».



La sanció va ser, segons recull l’escrit de la Guàrdia Urbana, per «estacionar a menys de cinc metres d’una cantonada, dificultant la visibilitat en l’encreuament». La veïna va afirmar que «em considero una persona responsable i reconec la meva falta, i vaig pagar la sanció, però aquell mateix dia tota la zona d’estacionament estava col·lapsada amb vehicles i molts també dificultaven la visibilitat». Davant d’aquesta situació, «vaig voler comprovar si s’havien sancionat altres vehicles que portaven molt de temps aparcats i vaig veure que només es va multar el meu cotxe».



L’endemà, aquesta veïna de la Part Alta es va dirigir a l’oficina de la Guàrdia Urbana «per explicar la situació, i la resposta va ser que podia presentar una reclamació i que omplís el formulari, però que no m’asseguraven que anul·larien la sanció». «Els vaig tornar a repetir que acceptava el meu error, però que em semblava injust, i les meves paraules van trobar com a resposta que [si vol denunciar altres vehicles, ho pot fer, trucant-nos i indicant la infracció, i nosaltres enviarem una patrulla per revisar-ho], em va dir la Guàrdia Urbana». Com a resposta, «vaig contestar que no trobava bé la forma de sancionar», tenint en compte que «aquell dia molts vehicles estaven mal estacionats». Dies després, «vaig observar una furgoneta aparcada al mateix lloc on jo vaig deixar el meu cotxe, i no l’havien sancionat». Des de llavor, «l’he vist cada dia al mateix lloc i mai he vist la papereta».



La veïna de la Part Alta afegeix que «un dia vaig trucar la Guàrdia Urbana per denunciar aquest vehicle, com em van dir, i no va ser multat, i l’endemà vaig fer el mateix. La resposta que vaig rebre va ser –va afirmar– que [vostè està trucant per què està emprenyada o realment és que el vehicle està mal estacionat?]» Aquesta situació s’ha mantingut en els dies següents «i estic indignada i em sento estafada com a ciutadana que, a més, vaig reconèixer el meu error i pagar la multa». «Em pregunto on està el límit de la llei, de les normes i de la justícia», va remarcar.



Aquesta ciutadana va explicar que «en casos com el que em vaig trobar, que fan activitats al Camp de Mart, no se sancionen els vehicles i, per tant, penso que es va produir un tracte diferencial amb mi». «M’agradaria saber quin criteri s’aplica i perquè la furgoneta que molts dies aparca en el lloc on jo vaig deixar el meu cotxe no la sancionen», va afegir. A més, «no em va agradar el tracte que vaig rebre a l’oficina de la Guàrdia Urbana, i em va indignar: em sento impotent».