Tarragona engega la 24ena edició de la Mostra de Teatre Jove

Aplega les propostes de 10 grups de teatre de la ciutat

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 20:09

Aquest dimarts a la tarda s’ha presentat la 24ena edició de la Mostra de Teatre Jove, que aplega les propostes de 10 grups de teatre de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa organitzada conjuntament entre les àrees de Cultura i Joventut i els grups de joves i col·lectius de teatre que hi participen. La consellera de Joventut, Ivana Martínez, ha destacat la bona salut de la Mostra que «ja ha complert 24 anys i, en tot aquest temps, ha vist com hi han passat més de 70 grups i col·lectius, alguns dels quals hi són des de la primera edició». I ha explicat que per al govern municipal «la prioritat és promoure i potenciar les produccions i la creació cultural dels joves de la ciutat i oferir-los l’oportunitat de mostrar les seves propostes artístiques».



La Mostra de Teatre Jove arrencarà el dimarts 2 de maig i es podrà veure fins al 14 de juny al Teatre Metropol. Dels 10 grups que participen en aquesta edició, tres s’incorporen aquest any: el Grup de Teatre Sàtirs de l’Associació La Salle, Arteliats i Alumnes d’arts escèniques de l’IES Pons d’Icart. Cinc de les obres programades són de creació pròpia i, en aquest sentit, la consellera ha assenyalat «la inquietud creativa que demostren els nostres joves, un 50% són obres creades per a la Mostra».



La iniciativa aplega any rere any prop de 320 persones que participen en l’organització i posada en escena, entre actors, directors i col·laboradors. A més, dels espectacles teatrals, aquest any també s’han organitzat dos monogràfics formatius: Taller de veu creativa a càrrec de Gina Llauradó i Teatre gestual que conduirà Lluís Graells.