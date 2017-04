Queixes per l'espera de catorze dies per citar-se amb el metge de capçalera

El president de l’Associació Tarraco de Protecció als Consumidors, Francisco Oliva, va demanar cita el 19 d’abril i li van donar el 2 de maig

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 24/04/2017 a les 21:04

El president de l’Associació Tarraco de Protecció als Consumidors i Usuaris de la Província de Tarragona (ATPCUPT), Francisco Oliva, demostrava en un fax enviat a aquest mitjà que «vaig demanar cita amb el meu metge de capçalera el passat 19 d’abril, i no em van donar hora fins al 2 de maig, és a dir, catorze dies més tard de quan l’havia demanat». Segons Oliva, «es tracta d’una problemàtica que a l’associació ja coneixíem, però que hem volgut visibilitzar amb el meu cas en concret, perquè no pot ser que passi tant de temps». Segons deia, «quan tarden tant, a l’hora d’anar-hi o estàs mort o ja t’han curat».



Oliva especificava que «també hem volgut donar a conèixer el meu cas per respondre a la roda de premsa de principis del mes de març, en la qual el Col·legi de Metges denunciava 70 agressions a la província de Tarragona durant el 2016». Segons explicava Oliva, «des de l’associació denunciem totalment qualsevol tipus d’agressió, física o verbal, als professionals que estan exercint la seva tasca», però segons deia, «podem arribar a entendre que la gent perdi els nervis quan hi ha tant de retràs per poder citar-se amb els metges». Oliva assegurava que «la realitat és aquesta» i que per aquest motiu, «és normal que veiem alguna vegada insults o gent enfadada».



Segons informava el president de l’ATPCUPT, «l’any 2016 ens van arribar prop de 25 queixes d’usuaris amb problemàtiques semblants a la meva», és a dir, enfocades en l’àmbit de l’Atenció Primària. Tot i això, confessava que «intentar lluitar contra l’administració per millorar les coses és com donar-se cops de cap contra un mur de ciment», i puntualitzava que «tant és si són de dretes com d’esquerres, quan et queixes, el temps corre en contra teva, i no tothom pot pagar un judici per descobrir qui té raó».



Francisco Oliva va demanar la cita amb el seu metge de capçalera al Centre d’Atenció Primària de Torreforta-La Granja. Segons assegurava, «es tracta d’un dels centres amb més massificació de la ciutat, junt amb el de Bonavista o Sant Pere i Sant Pau, perquè ha de donar servei a molta gent». Les queixes, deia, «estan generalitzades», però avisava de què «no tothom vol arribar fins al final, com he fet jo, perquè la gent té por a possibles represàlies, com per exemple que des de Sanitat els atenguin quan ells vulguin i no quan els usuaris ho demanin».



D’altra banda, i segons informava el president de l’associació, «hem detectat que com a mínim has d’esperar tres dies per veure’t amb el teu metge de capçalera a la ciutat de Tarragona». Es tracta, segons deia, d’una xifra «normalitzada, però no normal», i puntualitzava que «el màxim de dies que hem detectat per citar-te amb un professional ha estat de vint».



Des del Departament de Salut de la província de Tarragona expressaven, però, que «la queixa de Francisco Oliva no estava registrada». Efectivament, el mateix Oliva reconeixia a aquest mitjà que «no vaig formalitzar la queixa ni al Centre d’Atenció Primària ni a CatSalut». D’aquesta manera, informaven des del Departament, «no podrem posar solució a les queixes perquè no en tindrem constància en cap moment».